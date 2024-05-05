Гафин оценил гол Тюкавина в матче с «Сочи»

Дмитрий Гафин, занимающий должность главы совета директором «бело-голубых», высказался о голе форварда Константина Тюкавина а в ворота «Сочи».

Встреча между «Динамо» и «Сочи» прошла в воскресенье и завершилась победой столичной команды со счётом 3:2.

- Как мне гол Тюкавина? Здорово! Лучший ли это гол сезона? Надо пересмотреть, но это классный гол, Костя молодец, - цитирует Гафина «Чемпионат».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» во всех турнирах 27 матчей, забил 14 голов и сделал восемь ассистов на партнёров.

«Динамо» благодаря победе над «Сочи» вышло на первое место в таблице чемпионата, набрав 50 очков.