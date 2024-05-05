Личка: «Потерял три года и около пяти килограмм»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Мы пару часов назад на этом месте с вами общались. Сколько с тех пор вы потеряли в весе, насколько стали старше?

- Понятно, что сейчас после такой игры разговариваешь очень спокойно и хорошо, потому что победили. Но потерял три года, думаю, и около пяти килограмм, что хорошо для меня.

- Первый тайм, преимущество колоссальное, масса моментов. Вы когда с командой пришли в раздевалку при счете 0:0, о чем думали?

- Я только попросил команду продолжать играть и верить, что можно забить один гол. Вы правильно говорите, до 20-25 минуты мы могли выигрывать 2:0 или 3:0 спокойно. То, то потом мы забили гол, - было видно, что мы чуть-чуть начали нервничать и бояться результата. Что в итоге и случилось, соперник забил, 1:1, я ждал только ответа команды. Было очень хорошо, что команда так среагировала очень быстро. Надо было реагировать еще один раз, и наконец-то у нас получилось. Я думаю, сегодня соперник у нас был не «Сочи», а мы сами. Честно скажу, большую часть матча мы хорошо справлялись с этим давлением. Наконец получилось нам забить победный гол, но нам было тяжело.