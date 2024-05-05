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Агент: «За Тюкавиным годами следят серьёзные клубы»

05 Мая 2024 • 19:21 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

- Что касается Европы, то серьёзные клубы годами следят и смотрят за игроком, собирают справки и определённый материал, - цитирует Алексея Сафонова «Чемпионат».

Контракт Тюкавина с «бело-голубыми» действует ещё четыре года, а рыночная стоимость нападающего «Динамо» оценивается в 12 миллионов евро.

Всего на счету Тюкавина 100 матчей за московский клуб, в которых он забил 31 гола и сделал 25 ассистов на партнёров.

 

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Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
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