Агент: «За Тюкавиным годами следят серьёзные клубы»

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

- Что касается Европы, то серьёзные клубы годами следят и смотрят за игроком, собирают справки и определённый материал, - цитирует Алексея Сафонова «Чемпионат».

Контракт Тюкавина с «бело-голубыми» действует ещё четыре года, а рыночная стоимость нападающего «Динамо» оценивается в 12 миллионов евро.

Всего на счету Тюкавина 100 матчей за московский клуб, в которых он забил 31 гола и сделал 25 ассистов на партнёров.