Гафин – о победе «Динамо»: «Эмоции непередаваемые»

Дмитрий Гафин, глава совета директором «бело-голубых», высказался после победы над «Сочи».

Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счётом 3:2. Благодаря этой победе столичный коллектив сравнялся по очкам с «Зенитом», но благодаря дополнительным показателям идёт выше в турнирной таблице.

- Эмоции непередаваемые. К счастью, в этой валидольной игре мы сумели достичь результате. К 30 минуте могли вести с крупным счётом, но этого не случилось. Забили, пропустили, качели, - цитирует Гафина «Чемпионат».

11 мая «Динамо» на выезде встретится против «Балтики», матч пройдёт 11 мая и стартует в 21:30 по мск.