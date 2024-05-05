Илич: «Вчера провели первую тренировку, но уверен, что сегодня на поле мы можем что-то поменять»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Насколько уже успели познакомиться с командой и игроками?

- Я только что приехал в Нижний Новгород, вчера, но до этого был на связи с ассистентами и доверяю их работе. Мы вчера провели только первую тренировку. Но уверен, что сегодня на поле мы можем что-то поменять.

- Команду фактически к «Спартаку» готовил Антон Хазов. Кто сегодня будет принимать оперативные решения по заменам?

- Как я уже говорил, это будет совместная работа, потому что я им доверяю. В течение недели буду больше работать с командой, знакомиться с качествами игроков. Поэтому в следующей игре я буду принимать все решения, а сегодня будет совместная работа.

- Что нужно сделать, чтобы уже сегодня переломить эту шестиматчевую серию поражений?

- Игроки должны всех себя отдавать, я верю в них, мы играем дома перед своими фанатами. Знаю, что мы можем это доказать. Футболисты должны выходить на поле очень заряженными.