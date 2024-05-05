Слишкович: «Зиньковскому просто не повезло, у меня есть выбор игроков»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- У вашего соперника поменялся главный тренер. Как вести подготовку в такой ситуации, по каким матчам, например?

- Я готовлю команду и смотрю только, как мы хотим играть. Мне не так важно, как хочет играть «Пари НН». Важно, чтобы мои ребята сделали свою работу, как мы договорились. Потом увидим, хорошо ее сделали или нет.

- Отсутствие Бабича сегодня - это проблема для «Спартака»?

- Нет.

- Хватило ли времени на восстановление после кубкового матча? У вас ротация такая серьезная, восемь изменений.

- Хватало. У нас было три дня подготовиться к сегодняшней игре. Считаю, что сегодня ребята физически готовы, психологически тоже. Сегодня они это покажут на поле.

- Зиньковский впервые при вас выходит в стартовом составе в чемпионате. Чем обусловлен такой выбор? Насколько я понимаю, вы даже схему поменяли под это дело?

- Нет, схему не меняли, но сегодня считаю, что это хороший момент для Зиньковского. Ему просто не повезло, у меня есть выбор игроков. Считаю, что Зиньковский сегодня нам дает все, что нам нужно для победы.

- Очень здорово смотрится Угальде, но пока у него только один мяч в Кубке. Когда он уже начнет забивать в чемпионате?

- Он большую работу делает, которую могут не видеть люди, которые оценивают работу нападающего только по статистике. Она скажет: один гол. Но он очень большую работу делает и при атаке, и в обороне. Он знает, что гол придет, потому что он его заслуживает. Уверен, что он и сегодня может его показать.