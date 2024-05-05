Агент ответил, останется ли Чистяков в «Сочи»

Агент Андрей Талаев ответил на вопрос о том, останется ли его клиент Дмитрий Чистяков в «Сочи».

Напомним, футболист выступает за сочинскую команду на правах аренды, права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту».

- Давайте это обсуждать тогда, когда уже точно решится судьба клуба.

Я думаю, сейчас не самое лучшее время обсуждать будущее игроков, потому что не ясна еще судьба «Сочи», - передаёт слова агента Metaratings.ru.

«Сочи» в воскресенье в 27-м туре РПЛ на выезде уступил «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу столичного коллектива.

«Сочи» с 20 очками в активе располагается на последней строчке в таблице чемпионата, команда Роберта Морено проведёт еще три игры.