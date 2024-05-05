«Динамо» впервые за 3,5 года выиграло четыре матча подряд в РПЛ

Сегодня, 5 мая, «Динамо» одолело на своём поле «Сочи» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

Голевая перестрелка между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Марцела Лички.

Данная победа стала четвертой подряд для «Динамо» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Ранее «бело-голубые» обыграли «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0).

Как отмечает телеграм-канал Opta Sports, «Динамо» впервые с декабря 2021 года выиграло четыре матча подряд в РПЛ. На тот момент командой рулил Сандро Шварц.

Сейчас «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков в 27 играх.