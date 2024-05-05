Тюкавин провёл сотый матч в РПЛ

Сегодня, 5 мая, «Динамо» принимало на своём поле «Сочи» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась победой столичного клуба со счетом 3:2.

Нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут, отметившись забитым мячом. Для 21-летнего форварда данный поединок стал сотым в рамках РПЛ.

В этих матчах Тюкавин забил 32 гола и записал в свой актив 25 результативные передачи.

Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро.