Пятка Тюкавина и дичь-концовка: «Динамо» устроило фейерверк голов с «Сочи» и условно взлетело на первое место

«Динамо» в домашнем матче с последней командой чемпионата «Сочи» намеревалось одержать победу и впервые за два с лишним года вырваться в таблице на первое место.

«Краснодар» накануне дома проиграл «Ахмату», что стало дополнительной мотивацией для «Динамо». Обыгрывайте в родных стенах главного аутсайдера «Сочи» – и выберетесь на первое место как минимум до завтрашнего матча «Зенита» с «Факелом». Однако большое желание играло с командой Марцела Лички злую шутку.

У «Динамо» за первые семь минут возникло четыре момента, из них два за несколько секунд. Началась беспечность «Сочи» с того, что Сааведра подсунул в центре поля мяч Чистякову. Динамовцы осуществили перехват, и Тюкавин слева идеально отпасовал Карраскалю, который непостижимым образом не попал в правый угол.

Тюкавин продолжил подносить снаряды. В зону правого инсайда он отдал на Бителло, которому не позволил пробить Заика. Угловой хозяев – это два момента для двух центральных защитников «Динамо». Роберто Фернандес угодил в правую штангу, а на добивании удар Бальбуэны с близкого расстояния потащил Рудаков.

Дальше пришёл черёд Тюкавина упускать свой шанс. Карраскаль навесил справа, никто не мешал Константину бить головой – он и пробил выше створа. Несколько минут «Динамо» дозревало до нового момента. Карраскаль забросил слева, а Бителло пробил плохо. Вскоре Чавес со штрафного пальнул в левую девятку – Рудаков вытащил.

Бителло справа выкатил на Фомина, с шестнадцати метров пробившего под перекладину. Но Рудаков был на высоте – отразил и это. Ещё в ближнем углу Карраскаль не пробил голкипера. К перерыву уже сочинцы отметились кое-чем в атаке. Сутормин ахнул мимо лево й девятки, а Гуарирапа слева в падении прострелил в руки Лещука, вернувшегося в старт из опалы.

В начале второго тайма ещё момент возник у «Динамо». Кравцов справа ударил рядом с ближней девяткой. А чуть позже, также в начале второго тайма, хозяева открыли наконец счёт. Тюкавин в области левой штанги обыгрался с Паршивлюком и пяткой шикарно покатил мяч в сетку (1:0). Сам вообще думал, что забьёт там?

Но в обороне «бело-голубые» хромали. Кордова бил в ближний угол, но Лещук был хорошо настроен не допускать ошибок. «Динамо» устроилось играть на удержание и поплатилось на 83-й минуте. Юкич сделал доставку слева, Бальбуэна застрял сзади, и Гуарирапа без офсайда головой подправил мяч в сетку (1:1).

Гипс снимают, клиент уезжает? Нет, хозяева проявляют динамовский дух и через полтора минуты снова выходят вперёд. Нгамалё коряво с отскоком от газона простреливает справа, и Бителло отправляет мяч в сетку. 2:1. Куча эмоций у «Динамо», Бителло срывает майку, бьёт по угловому флагу и получает жёлтую карточку.

Ну а тут теперь-то всё? Нет! Угловой у «Сочи» на левом фланге, и Сааведра с подбора красиво пробивает аккурат под правую девятку. Сумасшедшая концовка – и 2:2, но это её не самый эндшпиль. На 90+5-й минуте Нгамалё в корнтратаке из центра штрафной увенчал контратаку «Динамо» голом в левый нижний угол. 3:2!

«Динамо» условно взлетает на первое место, обходя «Зенит» и «Краснодар» по общей сумме личных встреч, но по регламенту вроде остаётся пока на третьем месте. С таким раскладом команда Марцела Лички просто обязана выигрывать каждый из трёх оставшихся матчей.

Кирилл Иванцов