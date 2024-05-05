«Динамо» условно возглавило таблицу РПЛ

Завершился матч 27-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» принимало «Сочи» на «ВТБ Арене». Со счётом 3:2 выиграли хозяева.

«Бело-голубые» набрали 50 очков и обогнали «Краснодар» с «Зенитом» по сумме личных встреч.

На чистое первое место «Динамо» выходило 26 февраля 2022 года. В 19-м туре того сезона чемпионата России оно разгромило «Химки» в гостях со счётом 3:0, набрало 39 очков и опередило «Зенит» на один балл. Через два дня петербургский клуб вернул себе лидерство победой над «Рубином» (3:2) и уже не отпускал его до конца розыгрыша чемпионата. За следующие 26 с лишним месяцев «Динамо» на первое место в РПЛ не выходило.

«Зенит» завтра сыграет на выезде в Воронеже с «Факелом». Питерской команде хватит ничейного результата, чтобы занять чистое первое место таблицы. Начало матча в 18:00.