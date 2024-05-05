«Динамо» с «Сочи» выдали валидольную концовку с обилием голов

«Динамо» стремится догнать «Зенит» и «Краснодар» на вершине таблицы, но для этого нужно обыграть «Сочи», бьющийся за выживание. В концовке игры южане сравняли счет стараниями Сауля Гуарирапы, который в падении головой пробил мимо голкипера после кросса Александра Юкича. Ответная атака «Динамо», Николя Нгамалё доставил мяч к линии вратарской, а там Бителло в падении переправил мяч в сетку. Не успели порадоваться хозяева, как Игнасио Сааведра издали поразил правую девятку - 2:2.

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