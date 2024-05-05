Шнякин — о голе Тюкавина: «Именно в этом чередовании простого и сложного его истинный талант»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на шедевральный гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Сочи».

«Всмотритесь в то, что Тюкавин сделал до проблеска гениальности. Он вновь не таскал мяч, а коротко обыгрался. Он канонично отдал-открылся! А уже потом сделал что-то исключительное. Вот именно в этом чередовании простого и сложного истинный талант Константина», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Для Тюкавина данный гол стал 14-м в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги в 27 матчах. Отметим, что на счету форварда девять ассистов.

Матч 27-го тура РПЛ «Динамо» - «Сочи» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями можно в текстовой трансляции по ссылке.