Тарханов: «ЦСКА и «Рубин» будут стремиться к выигрышу»

Бывший наставник столичного ЦСКА Александр Тарханов высказался о предстоящей игре чемпионата России между «армейцами» и казанским «Рубином».

«В этом матче обе команды обязаны побеждать, поэтому будут стремиться к выигрышу. У ЦСКА серия из четырех неудачных матчей, поэтому победа поднимет эмоциональный фон», — заявил Тарханов «Чемпионату».

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Рубин» пройдет в понедельник, 6 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 (мск). Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.