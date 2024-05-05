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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «ЦСКА и «Рубин» будут стремиться к выигрышу»

05 Мая 2024 • 18:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
1 1.77 X 3.60 2 4.80
06.05 20:30

Бывший наставник столичного ЦСКА Александр Тарханов высказался о предстоящей игре чемпионата России между «армейцами» и казанским «Рубином».

«В этом матче обе команды обязаны побеждать, поэтому будут стремиться к выигрышу. У ЦСКА серия из четырех неудачных матчей, поэтому победа поднимет эмоциональный фон», — заявил Тарханов «Чемпионату».

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Рубин» пройдет в понедельник, 6 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 (мск). Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Александр Тарханов ещё теги

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