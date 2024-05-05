Александр Горшков: «Зениту» нужна перестройка»

По мнению Александра Горшкова, экс-игрока «Зенита», петербургскому клубу в летнее межсезонье необходимо сделать перестройку.

- «Зениту» надо что-то предпринимать, нужна перестройка. В этом розыгрыше чемпионата у петербуржцев возникают сложности, хотя по составу они сильнее всех в РПЛ. Необходимы изменения. В год столетия принципиально выиграть титул, - цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Коллектив под руководством Сергея Семака идёт на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в 26 играх 50 баллов. Завтра, 6 мая, «сине-бело-голубым» на выезде проедстоит матч против «Факела», начало встречи запланировано на 18:00 по столичному времени.

Отметим, «Зенит» также продолжает борьбу за победу в Кубке России. В случае, если питерцы пройдут ЦСКА, в Суперфинале команда встретится либо с «Балтикой», либо со «Спартаком».