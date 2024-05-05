Тюкавин догнал Кордобу по голам в сезоне РПЛ – больше только у одного игрока

В воскресенье «Динамо» и «Сочи» выясняют отношения на поле в рамках двадцать седьмого игрового дня Премьер-лиги. Нули на табло «ВТБ Арены» держались почти до середины второго тайма, пока Константин Тюкавин не забил эффектный гол пяткой.

Как мы уже сообщали, Тюкавин забил в пятом матче чемпионата подряд. Теперь на счету 21-летнего нападающего «Динамо» 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги. Тюкавин догнал Джона Кордобу из «Краснодара» на второй строчке рейтинга бомбардиров. Больше голов наколотил только зенитовец Матео Кассьерра – у него 16 мячей.

Следить за матчем «Динамо» - «Сочи» можно в текстовой трансляции.