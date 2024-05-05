Сербский журналист: «Пребывание Илича в «Атромитосе» было недолгим, но успешным»

Журналист из Белграда Марко Милованчевич поделился своим мнением о Саши Иличе, который стал главным тренером «Пари НН».

- Пребывание Саши Илича в «Атромитосе» было недолгим, но успешным. Он обеспечил клубу сохранение прописки в чемпионате страны и со спокойной душой отправляется в Россию, где постарается сделать то же самое. Думаю, в первую очередь руководство клуба из России оценивали его работу в Греции, где он очень быстро наладил все процессы в команде. В Сербии Саша Илич настоящая легенда. В Белграде есть огромный мурал с его изображением, в этом дома он когда-то жил и до сих пор живет его семья. Он 15 метров в длину и 10 метров в ширину, это что-то невероятное! Очень надеюсь, что у него получится проявить себя в России, - сказал Милованчевич в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Илич возглавил нижегородский клуб на этой неделе, сменив Сергея Юрана. «Пари НН» занимает 12 место в таблице чемпионата, набрав в 26 турах 28 очков.