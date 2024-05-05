Тюкавин забил в пятом матче РПЛ кряду

В воскресенье вечером «Динамо» проводит домашний матч двадцать седьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Ближе к середине второго тайма счёт открыл нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

Таким образом, Тюкавин продлил свою результативную серию в Премьер-лиге – 21-летний динамовец забил в пятом матче чемпионата подряд.

Следить за игрой между «Динамо» и «Сочи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Если «Динамо» обыграет «Сочи», то догонит на вершине турнирной таблицы «Зенит» и «Краснодар». Правда, питерцы свой матч тура проведут в понедельник.