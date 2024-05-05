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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин забил в пятом матче РПЛ кряду

05 Мая 2024 • 17:55 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Сочи
2-й тайм

В воскресенье вечером «Динамо» проводит домашний матч двадцать седьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Ближе к середине второго тайма счёт открыл нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

Таким образом, Тюкавин продлил свою результативную серию в Премьер-лиге – 21-летний динамовец забил в пятом матче чемпионата подряд.

Следить за игрой между «Динамо» и «Сочи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Если «Динамо» обыграет «Сочи», то догонит на вершине турнирной таблицы «Зенит» и «Краснодар». Правда, питерцы свой матч тура проведут в понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
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