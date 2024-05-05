Точилин рассказал, получал ли предложения возглавить клуб РПЛ

Экс-рулевой «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о своём будущем.

«Как только поступит хорошее предложение, обязательно рассмотрю. Предложения были, но раз не принял, значит, не посчитал их тем, что нужно», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

При этом специалист признался, что пока не получал предложений от клубов Российской премьер-лиги, но были контакты с командами из ближнего зарубежья.

Напомним, Точилин возглавлял «Сочи» с сентября по декабрь 2023 года. Под его руководством южане ушли на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице, откуда до сих пор не могут выбраться с Робертом Морено.