Тюкавин забил чудо-гол пяткой, «Динамо» ворвалось в тройку лидеров Премьер-лиги

«Динамо» с «Сочи» бьются за важнейшие очки в матче 27-го тура Премьер-лиги. Если первый тайм прошёл без результативных ударов, то в начале второй половины «бело-голубые» повели. Сергей Паршивлюк вступил в отбор мяча у линии штрафной - удачно, тут же обыгрался с Константином Тюкавиным на левом краю штрафной и тонко отдал к линии вратарской, а там Тюкавин эффектно принял мяч и пяткой метров с семи попал в левый угол ворот. Эффектный и важнейший гол!

«Динамо» повело и делит первое место с «Зенитом» и «Краснодаром». «Сочи» - последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.