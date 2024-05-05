Точилин ответил, предлагали ли ему войти в тренерский штаб «Сочи»

Александр Точилин, ранее возглавлявший «Сочи», рассказал, не звал ли его нынешний главный тренер сочинской команды в свой тренерский штаб.

Точилин был уволен из «Сочи» в декабре прошлого года, «Сочи» он возглавлял два с половиной месяца.

- Как мне Морено? Он работает, показывает результат. Надеюсь, сможет сохранить команду в РПЛ. Мог ли я остаться в «Сочи»? Нет. Мне не предлагали, - цитирует Точилина «Матч ТВ».

В эти минуты «Сочи» на выезде играет против «Динамо», на данный момент идёт второй тайм, Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. За текстовой трансляцией можно следить на LiveResult.ru.