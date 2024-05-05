Соболев – в запасе «Спартака» на матч против «Пари НН»

В воскресенье вечером «Спартак» проведёт гостевой матч 27-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН». Рулевой московской команды Владимир Слишкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Чернов, Маслов, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Бонгонда, Угальде.

Нападающий Александр Соболев начнёт игру в запасе.

Матч «Пари НН» - «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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