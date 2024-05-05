Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев – в запасе «Спартака» на матч против «Пари НН»

05 Мая 2024 • 17:47 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.70 2 2.07
Через 0 ч. 50 мин.

В воскресенье вечером «Спартак» проведёт гостевой матч 27-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН». Рулевой московской команды Владимир Слишкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Чернов, Маслов, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Бонгонда, Угальде.

Нападающий Александр Соболев начнёт игру в запасе.

Матч «Пари НН» - «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В «Спартаке» объяснили, почему Селихов не сыграет с «Пари НН»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
17:55
Сербский журналист: «Пребывание Илича в «Атромитосе» было недолгим, но успешным»
17:47
Соболев – в запасе «Спартака» на матч против «Пари НН»
17:41
Семшов: «Спартак» — фаворит, но «Пари НН» будет грызть землю за очки
17:09
В «Спартаке» объяснили, почему Селихов не сыграет с «Пари НН»
15:01
Журналист Николич: «Илич — громкое имя для сербского футбола»
14:25
Шикунов: В матче с «Пари НН» всё будет зависеть от «Спартака»
14:04
Янсен объяснил, почему не возглавил «Спартак» 2
10:43
Радимов: «Дай бог, чтобы у Илича получилось»
10:13
Радимов назвал три минуса Илича, как наставника «Пари НН»
02:08
Пари НН - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак РПЛ — 5 мая 2024
04 Мая
21:36
Литвинов мечтает стать капитаном «Спартака» 2
21:23
Гершкович — об Иличе: «Пари НН» принял очень странное кадровое решение»
19:20
Илич провёл первую тренировку в «Пари НН»
17:24
Мостовой — о стажировке у Илича: «Чему меня может кто-то научить?»
17:08
Илич: «Романцев — один из величайших российских тренеров в истории»
16:58
Канчельскис — о назначении Илича в «Пари НН»: «Мы всегда хотим кого-то удивить»
16:26
Канчельскис: «Хорошие игры «Спартака» при Слишковиче — не показатель»
16:22
Деменко: «Пари НН» может дать бой «Спартаку»
16:19
Илич: «Я не знаю российских судей»
16:10
Илич: «Ивич многое мне рассказал про работу в России»
16:08
Илич: «Спартак» - одна из сильнейших команд РПЛ»
15:57
Илич не стал обещать, что «Пари НН» не вылетит
15:02
Гендиректор «Пари НН» ответил, останется ли Илич в случае вылета из РПЛ
14:52
Бояринцев: «Новый тренер даст «Пари НН» всплеск эмоций и мотивации»
14:38
Кечинов: «Спартак» подошёл фаворитом к матчу с «Пари НН»
14:27
Мостовой считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН»
13:42
В «Пари НН» рассказали, что давно следили за Иличем
12:50
Бышовец: «Спартак» при Слишковиче — системный организм»
12:23
Смородская: «В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли»
11:40
«Пари НН» назвал имя нового главного тренера
11:35
Агент Гоцука: «Уход Кирилла из «Пари НН»? Этот вариант не рассматривается»
11:24
Агент Джикии: «Георгий — часть «Спартака», он готов играть»
11:14
Бушманов: «В матче «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы»
10:30
5 задач, которые надо будет решить новому главному тренеру «Спартака» 2
01:52
Ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 5 мая 2024
03 Мая
21:43
Литвинов назвал свою любимую кричалку болельщиков «Спартака»
19:48
Баженов: «Моя главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали»
19:14
Гранат: «Слишкович хорошо себя проявляет в роли главного тренера»
18:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Спартак РПЛ — 5 мая 2024
18:32
Мостовой: «Как-то Федун уже сказал про Карпина, мне нечего добавить»
17:57
Литвинов — о схожести с актёром Чепурченко: «Ко мне даже на улице подходили»
17:48
Медина: Сможем победить «Пари НН», если выложимся на 100%
16:46
Бушманов: Ивич в «Спартаке»? Он знает, как добиваться нужного результата
16:16
Чернов заявил, что футболистам «Спартака» комфортно со Слишковичем
16:10
Саша Илич — о своём возможном назначении в «Пари НН»: «Нахожусь на пути в Россию»
15:19
Булыкин: «Слишкович готов к самостоятельной работе» 1
14:21
Бушманов: «Амарал выберет иностранца» 1
13:02
Игнатов: «Абаскаль поблагодарил меня за работу»
11:43
Литвинов: «Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак»
10:23
Юран объяснил разгромное поражение «Пари НН» от «Ахмата»
02 Мая
20:41
Игнатов: «Угальде скоро забьёт, а в будущем у него будет много голов»
19:09
Агент Джикии сообщил о состоянии футболиста
18:30
Бабич пропустит матч с «Пари НН», Джикия восстановился и готов сыграть
16:27
Габулов высказался о том, почему «Динамо» так тяжело даются игры со «Спартаком» 1
16:03
Каряка назвал лидера в «Динамо»
12:05
Парфёнов: «У «Спартака» нет стопроцентной основной обоймы»
11:58
Парфёнов ответил, улучшил ли Слишкович игру «Спартака»
11:55
Кечинов: «Лучше пусть Слишкович остается у руля «Спартака», чем привезут кота в мешке»
11:23
Деменко высказался, в чём «Спартак» прибавил при Слишковиче
10:15
Литвинов сравнил Абаскаля и Слишковича: «Было всё так же»
09:52
Аленичев назвал тройку призёров РПЛ по итогам сезона
09:39
Игнатов ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак»
09:19
Амарал: «Ивич есть в шорт-листе «Спартака»
00:51
Рискованная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 5 мая 2024
01 Мая
17:49
Джикия ответил, когда вернётся на поле
17:18
В «Спартаке» высказались о ситуации с Промесом
16:44
Виталий Шитов не стал исключать возможное назначение Слишковича наставником «Спартака»
16:34
Виталий Шитов считает, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»
16:05
В «Пари НН» высказались о возможном назначении Илича
15:50
Кондратов: «Пари НН» нельзя в панике выбирать нового тренера»
15:45
Ещенко: Пока рано говорить о полноценном назначении Слишковича в «Спартак»
14:30
В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса 1
14:23
Орлов: «Увольнение Юрана — скороспелое решение»
14:14
Аленичев раскритиковал Угальде
13:38
Орлов: «Если у Слишковича в «Спартаке» будет результат, то его возьмёт другая команда»
11:33
Аленичев: «Летом «Спартаку» нужно будет поменять 6-7 игроков»
30 Апреля
17:46
Президент РФС — о возможном назначении Карпина в «Спартак»: «Не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения»
17:02
Аленичев готов вернуться в «Спартак»
15:39
Гранат считает, что смена тренера положительно сказалась на «Спартаке»
15:04
Маслов: «Слишкович сказал, что не будет такого, что было при Абаскале»
14:22
Маслов объяснил, почему ему нетяжело подстраиваться под разные схемы
14:10
Маслов признался, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»
13:58
Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить» 1
10:52
Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством
29 Апреля
20:27
Радченко выступил против назначения Слишковича в «Спартак»
20:21
Радченко: Бронза — предел мечтаний для «Спартака»
18:30
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
17:40
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
16:21
Червиченко: «Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака»
15:58
Бушманов оценил вероятность того, что Слишкович останется в «Спартаке»
15:43
Радимов: «Амбициозная цель, которую Юран поставил в начале сезона, обернулась неприятной шуткой»
14:50
Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»
14:35
Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
14:25
Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»
14:19
Гладилин: «Слишкович на голову выше Абаскаля»
14:01
Янсен ответил на предложение «Спартака»
11:56
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
11:40
В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко
10:58
Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»
09:59
Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев 1
09:44
Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»
28 Апреля
22:38
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
20:45
Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
20:37
Шавло: «Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу»
20:05
Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»
19:36
Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»
19:14
Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»
17:07
Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»
16:53
Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»
16:40
Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
84 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1
0
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
06.05.24 в 15:45
Урал Урал
Балтика Балтика
2.30 3.35 3.05
Видео
06.05.24 в 18:00
Факел Факел
Зенит Зенит
4.80 3.80 1.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
17:59 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин догнал Кордобу по голам в сезоне РПЛ – больше только у одного игрока
17:55 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Пребывание Илича в «Атромитосе» было недолгим, но успешным» эксклюзив
17:55 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин забил в пятом матче РПЛ кряду
17:52 · Россия. Премьер-лига
Точилин рассказал, получал ли предложения возглавить клуб РПЛ
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин забил чудо-гол пяткой, «Динамо» ворвалось в тройку лидеров Премьер-лиги
17:48 · Россия. Премьер-лига
Точилин ответил, предлагали ли ему войти в тренерский штаб «Сочи»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Соболев – в запасе «Спартака» на матч против «Пари НН»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Спартак» — фаворит, но «Пари НН» будет грызть землю за очки
17:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «С таким подбором футболистов ЦСКА должен претендовать на чемпионство»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Думаю, Морено останется в «Сочи» даже в случае вылета из РПЛ»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Канищев: Если «Зенит» выйдет играть, то у него не будет проблем с «Факелом»
17:09 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили, почему Селихов не сыграет с «Пари НН»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «ЦСКА захочет победить «Рубин», потому что команда давно не выигрывала»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Слишкович может пойти по пути Карреры» эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Мор: В чемпионской гонке всё зависит от «Зенита»
Все новости
Рекомендуем