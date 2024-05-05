Семшов: «Спартак» — фаворит, но «Пари НН» будет грызть землю за очки

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче между «Пари НН» и «Спартаком».

По мнению эксперта, «Спартак» является фаворитом, ведь команда набрала хороший ход, а нижегородцы проиграли шесть раз подряд.

«Но мы прекрасно знаем, как настраиваются клубы на московские команды и фаворитов чемпионата. «Пари НН» будет грызть землю, чтобы набрать очки», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Спартаком» состоится уже сегодня, 5 мая. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:00 по мск. За всеми событиями вы сможете следить в текстовой трансляции.