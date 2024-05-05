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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «С таким подбором футболистов ЦСКА должен претендовать на чемпионство»

05 Мая 2024 • 17:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
1 1.77 X 3.60 2 4.80
06.05 20:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре столичного клуба в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Пока ЦСКА проваливает сезон. С таким подбором футболистов нельзя занимать восьмое место. Нужно быть в тройке и претендовать на первое место», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Подопечные Владимира Федотова находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.

Завтра, 6 мая, ЦСКА примет дома «Рубин» в рамках 27-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
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