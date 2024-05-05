Пономарёв: «С таким подбором футболистов ЦСКА должен претендовать на чемпионство»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре столичного клуба в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Пока ЦСКА проваливает сезон. С таким подбором футболистов нельзя занимать восьмое место. Нужно быть в тройке и претендовать на первое место», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Подопечные Владимира Федотова находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.

Завтра, 6 мая, ЦСКА примет дома «Рубин» в рамках 27-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.