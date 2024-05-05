Деменко: «Думаю, Морено останется в «Сочи» даже в случае вылета из РПЛ»

Известный в прошлом футболист Максим Деменко высказался о выступлениях «Сочи» под руководством Роберта Морено.

По словам Деменко, ему нравится то, как «Сочи» выступает при Морено. Экс-игрок считает, что испанец останется у руля команды даже при вылете из Премьер-лиги.

«Жаль, что у этого тренера было так мало времени на спасение команды. Впрочем, я думаю, что в случае вылета из РПЛ он останется в клубе, ведь когда его брали на работу, то понимали все риски и ситуацию в турнирной таблице», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

В воскресенье «Сочи» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Динамо». На текущий момент сочинцы располагаются на последней позиции в турнирной таблице.