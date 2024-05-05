Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев: Если «Зенит» выйдет играть, то у него не будет проблем с «Факелом»

05 Мая 2024 • 17:17 Комментировать
Факел
...
Зенит
1 6.30 X 3.95 2 1.57
06.05 18:00

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче чемпионата России, в котором «сине-бело-голубые» сыграют на выезде с «Факелом».

Эксперт заявил, что в ближайшем матче «Зенит» обязан пользоваться подарком от «Краснодара».

«Не думаю, что «Зениту» будет тяжело в предстоящем матче, будет тяжело «Факелу», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

При этом бывший футболист считает, что если «Зенит» выйдет с правильным настроем, но у него не будет проблем, но если станет играть как «Краснодар» с «Ахматом», то будет непросто.

Встреча 27-го тура чемпионата России «Факел» - «Зенит» пройдет 6 мая. Старт поединка запланирован на 18:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Александр Канищев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
17:17
Канищев: Если «Зенит» выйдет играть, то у него не будет проблем с «Факелом»
16:39
Мор: В чемпионской гонке всё зависит от «Зенита»
15:44
Семшов: «В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита»
15:35
Александр Горшков: «Зенит» после подарка от «Краснодара» обязан побеждать «Факел»
14:45
Алексей Попов: «В этом году чемпиона РПЛ нет»
13:37
Кассьерра высказался на тему нестабильных результатов «Зенита»
10:35
Тренер «Зенита»: «Будем бороться, чтобы занять первое место»
01:14
Бесплатная ставка и прогноз на матч Факел — Зенит чемпионата России — 6 мая 2024
04 Мая
18:44
Деменко рассказал, получит ли «Краснодар» преимущество над «Зенитом» от календаря РПЛ
18:36
Деменко — о ближайших матчах лидеров в РПЛ: «Никто не потеряет очки»
14:57
Ставка на точный счёт матча Факел — Зенит РПЛ — 5 мая 2024
14:12
Агент Барбоза: «Семак — один из лучших тренеров России» 1
13:59
Куртеян: «Зенит» очень медленно развивает атаки» 1
12:32
Экс-игрок «Кубани»: «Зенит» хочет быть как «Бавария» и «Ювентус»
11:43
Тренер «Зенита» Оливейра высказался о поражении от «Динамо»
10:09
Давыдов: «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства»
03 Мая
22:34
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел – Зенит чемпионата России – 6 мая 2024
19:44
Сёмин оценил Семака
19:22
Аленичев: «Думаю, что «Зенит» больше не даст шансов «Краснодару»
18:50
Кассьерра: «Я не думаю о гонке бомбардиров РПЛ»
17:38
Ерохин: «Поедем в Воронеж только с мыслями о победе»
15:54
Черкасов — о «Зените»: «Команда — зажравшаяся, команда скучающая»
15:34
Ташуев: «Готов ли работать? Конечно, готов! У меня полно сил»
14:29
Каряка: «После ухода Малкома лидером «Зенита» должен был стать Вендел, но он то играет, то сидит в запасе»
12:00
Кто станет чемпионом России, если «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» наберут поровну очков
09:56
Тренер «Зенита» рассказал, почему переход Неймара в петербургский клуб маловероятен
01 Мая
15:31
Батак: «Меня не удивляет, что «Зенит» интересуется Ивановичем, это очень сильный игрок»
15:20
Орещук: «Продление контракта с Семаком — правильный шаг со стороны «Зенита»
12:21
Шалимов: «Есть ощущение, что «Зенит» может упустить чемпионство»
11:24
Шалимов оценил игру Вендела и Клаудиньо
11:18
Шалимов: «Кассьерра весной выглядит плохо»
30 Апреля
22:21
Хиддинк назвал мудрым решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
21:05
Игонин считает, что Семак может стать русским Фергюсоном
20:13
Семшов назвал игрока, из-за ухода которого ухудшилась атака «Зенита»
17:34
«Зенит» готов увеличить предложение по Ивановичу
16:39
Тарханов: «Уже все научились играть против «Зенита»
16:00
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за сербского форварда
14:32
Петржела рассказал, кто должен заменить Семака в «Зените»
14:10
Петржела: «Возможно, пришло время заменить Семака, он устарел»
09:39
Вахания назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки
29 Апреля
20:53
Черевченко — о предложении «Факела»: «У меня было время подумать 30 минут»
19:41
Колыванов рассказал, на кого делает ставку в чемпионской гонке РПЛ
19:21
«Зенит» не готов драться за титул» — Валерий Овчинников
16:12
Петржела объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
15:24
Мельников: «Зенит» специально завлекает соперников в ловушку» 2
15:10
Гладилин назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
13:40
Игнатьев: «Игроки «Зенита» покрываются паутиной»
13:17
Булыкин: «Зенит» настолько расслаблен, что не может собраться в нужные моменты»
12:47
Игнатьев допускает, что у Семака возникли проблемы при общении с игроками «Зенита»
12:43
Гладилин: «Зенит» пять раз побеждал в чемпионате, прежней мотивации я не особо вижу»
12:36
Игнатьев объяснил, почему «Зенит» мало забивает
10:28
Ковальчук назвал «Зенит» фаворитом РПЛ
09:15
Уилкшир: «Зенит» снова станет чемпионом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
60 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
0
0
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
06.05.24 в 15:45
Урал Урал
Балтика Балтика
2.30 3.35 3.05
Видео
06.05.24 в 18:00
Факел Факел
Зенит Зенит
4.80 3.80 1.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
17:41 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Спартак» — фаворит, но «Пари НН» будет грызть землю за очки
17:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «С таким подбором футболистов ЦСКА должен претендовать на чемпионство»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Думаю, Морено останется в «Сочи» даже в случае вылета из РПЛ»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Канищев: Если «Зенит» выйдет играть, то у него не будет проблем с «Факелом»
17:09 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили, почему Селихов не сыграет с «Пари НН»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «ЦСКА захочет победить «Рубин», потому что команда давно не выигрывала»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Слишкович может пойти по пути Карреры» эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Мор: В чемпионской гонке всё зависит от «Зенита»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Личка объяснил возвращение в старт Лещука
16:20 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Думаю, что «Динамо» не очень радо встречи с нами»
16:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» уверенно обыграл «Тюмень»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: Чалов мог уехать в АПЛ, но сейчас это нереально
16:09 · Россия. Премьер-лига
Даку рассказал, в чём козырь Албании в «группе смерти» на Евро-2024
16:02 · Россия. Премьер-лига
Бериша не согласился со званием главного провокатора в РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем