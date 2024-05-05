Канищев: Если «Зенит» выйдет играть, то у него не будет проблем с «Факелом»

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче чемпионата России, в котором «сине-бело-голубые» сыграют на выезде с «Факелом».

Эксперт заявил, что в ближайшем матче «Зенит» обязан пользоваться подарком от «Краснодара».

«Не думаю, что «Зениту» будет тяжело в предстоящем матче, будет тяжело «Факелу», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

При этом бывший футболист считает, что если «Зенит» выйдет с правильным настроем, но у него не будет проблем, но если станет играть как «Краснодар» с «Ахматом», то будет непросто.

Встреча 27-го тура чемпионата России «Факел» - «Зенит» пройдет 6 мая. Старт поединка запланирован на 18:00 по московскому времени.