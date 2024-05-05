В «Спартаке» объяснили, почему Селихов не сыграет с «Пари НН»

В воскресенье вечером «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Пари НН». Несколько футболистов московской команды не смогут выйти на футбольное поле.

«Бабич и Зорин продолжают восстановление, Селихов приболел и остался в Москве», - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Матч «Пари НН» - «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.