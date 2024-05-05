Таранов: «ЦСКА захочет победить «Рубин», потому что команда давно не выигрывала»

Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «армейцами» и «Рубином».

По мнению эксперта, сейчас ЦСКА уже делает ставку на Кубок России, но и игра с «Рубином» будет важной для «красно-синих».

«ЦСКА захочет победить, потому что команда давно не выигрывала. Поэтому в предстоящей игре должен получиться неплохой зрелищный футбол», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Матч 27-го тура чемпионата России ЦСКА – «Рубин» пройдет завтра, 6 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.