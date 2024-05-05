Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о ситуации московского «Спартака».

- В чём секрет успешной серии «Спартака»?

- Как часто бывает, на фоне смены тренера случился эмоциональный подъём. Раскрепощение, где-то уверенность появилась. Там очки зацепили, там набрали – и дальше пошло. Поэтому и такая хорошая серия.

- Стоит ли делать Слишковича главным тренером на следующий сезон?

- Читаю разные мнения на этот счёт. Некоторые говорят, что для такой команды, как «Спартак», обязательно нужен именитый тренер, что не надо экспериментировать. Но все же с чего-то начинают. Сейчас у руководства есть время присмотреться к Слишковичу, пока он исполняющий обязанности. Я бы не был так категоричен, что «Спартаку» точно нужен другой тренер. У Слишковича есть контакт с игроками, он их хорошо знает, и они его знают. Почему он не может пойти по пути Карреры? Тот тоже сначала был не главным тренером, а потом «Спартак» под его руководством выиграл чемпионат, – напомнил Селин.

«Спартак» сегодня, 5 мая, сыграет в гостях с «Пари НН». Начало матча в 19:00.