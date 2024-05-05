Мор: В чемпионской гонке всё зависит от «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, сейчас преимущество в борьбе за золото у санкт-петербургского «Зенита».

«Если бы «Краснодар» победил в Самаре «Крылья», был бы совсем другой расклад. Но они не смогли. А потом еще и «Ахмату» дома проиграли. Теперь все зависит от «Зенита», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Сергея Семака находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Столько же баллов у «Краснодара», который идет вторым. Отметим, что у «Зенита» есть игра в запасе.