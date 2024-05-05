Личка объяснил возвращение в старт Лещука

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Мы увидели составы, Игорь Лещук сегодня в старте. Объясните это решение.

- После 6-7 игр, которые провел сейчас Антон Шунин, поговорили с тренерами вратарей. Сейчас хороший момент Игорю дать шанс показать, что эти две ошибки в матче со «Спартаком», уже в прошлом, и он может конкурировать с Антоном за место в воротах.

- Смолов сегодня пропускает игру по дисквалификации, он перебрал желтых карточек, а у Ярослава Гладышева сегодня день рождения. Это дополнительный повод выйти на поле?

- Тяжело так сказать, я не смотрю так. Понятно, когда будет ситуация, и я буду думать над тем, кого выпустить на фланг, у нас есть варианты, поэтому не хочу обещать, что Гладышев выйдет, потому что у него день рождения. Поздравляю его с днем рождения, хочу, чтобы у него всё было хорошо, а карьера шла только вверх, но мы играем как команда.

- Тренер «Сочи» Роберт Морено сказал, что сочувствует своим соперникам, в частности «Динамо», потому что «им придется играть с нашей сильной командой». Как относитесь к таким мнениям соперника?

- Сразу после «Спартака» на следующий день, когда мы разговаривали, я сказал, что игра с «Сочи» будет в два раза тяжелее, чем последние два матча. Почему? Потому что «Спартак», «Зенит» - это настроение и подход к игре у футболистов автоматически выше. Сегодня приезжает «Сочи», который на последнем месте в таблице, но надо сказать, что философия и структура игры «Сочи» поменялась. Это одна из лучших команд второго круга, которая играет и владеет мячом. К сожалению, у них не получилось довести до победы некоторые игры, но не проигрывают сильным командам, стараются играть в футбол и давить на сильнейшие команды без проблем.

- «Динамо» в гонке?

- Посмотрите, сейчас перед игрой мы в гонке. После игры можем остаться в гонке либо нет. Это зависит сейчас от соперников, которые теряют очки. Остается четыре матча, а если мы хотим остаться в гонке подольше, нам нужно побеждать в каждом матче. Сегодня это первый маленький шанс, если хотим и на следующей неделе идти вверху, надо выигрывать с любым счетом.