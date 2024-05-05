Морено: «Думаю, что «Динамо» не очень радо встречи с нами»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Перед игрой с «Факелом» вы сказали, что сочувствуете будущим соперникам, в частности, «Динамо». Расшифруйте эту мысль, актуальна ли она сейчас?

- Потому что им придется играть с нами. А мы достаточно неудобный соперник. Да, у нас не так много побед, но в то же время мы не так часто проигрываем. «Динамо» в свою очередь все еще борется за чемпионство. Я думаю, что оно не очень радо встречи с нами.

- Ваня Дркушич в игре против «Факела» получил повреждение и был заменен. Сегодня он в заявке, но не в старте. Как оцените его состояние, готов ли он сыграть?

- Он на скамейке запасных. К сожалению, есть небольшие проблемы с травмами и повреждениями. Но также у нас есть игроки, которые его могут заменить, в том числе Чистяков, который сегодня будет играть. В любом случае он будет готов для того, чтобы выйти на поле, если это понадобится.

- Учитывая силу «Динамо», устроит ли вас сегодня ничейный результат?

- Я не буду доволен ничьей, потому что в любом случае в ситуации, в которой мы находимся, не можем довольствоваться только ничьей. Как я сказал до этого, в каждом матче мы выходим и играем на победу, делаем все для того, чтобы выигрывать. Мы хорошо тренируемся в недельном цикле. Это хорошо видно, что мы настроены играть только на победу. В конце концов, можно будет потом оценить игру и шансы обеих команд. Но в любом случае я буду доволен только, если мы победим.