Британский журналист: Чалов мог уехать в АПЛ, но сейчас это нереально

Журналист GiveMeSport Пол Браун высказался о возможном трансфере нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в клуб АПЛ.

Напомним, в 2019 году российский форвард был близок к переходу в «Кристал Пэлас», но ЦСКА не отпустил футболиста.

«Есть ли шанс у Чалова перейти в АПЛ? Когда-то давно это было возможно. Но сейчас это нереально. Думаю, он упустил свой шанс уехать в АПЛ», — приводит слова Брауна портал «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, 14 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца следующего сезона. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.