Даку рассказал, в чём козырь Албании в «группе смерти» на Евро-2024

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку высказался о предстоящей поездке сборной Албании на чемпионат Европы.

Как известно, албанская национальная команда попала в так называемую «группу смерти», где также выступят сборные Испании, Италии и Хорватии.

«Наш козырь в том, что мы едем на Евро без какого-либо напряжения. По сути, наша задача уже выполнена, потому что мы попали на финальный турнир. Постараемся всех удивить», - цитирует Даку Metaratings.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Для сборной Албании это будет второе участие на континентальном футбольном форуме – в 2016 году «орлы» не смогли выйти из группы.