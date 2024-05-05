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Даку рассказал, в чём козырь Албании в «группе смерти» на Евро-2024

05 Мая 2024 • 16:09 Комментировать

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку высказался о предстоящей поездке сборной Албании на чемпионат Европы.

Как известно, албанская национальная команда попала в так называемую «группу смерти», где также выступят сборные Испании, Италии и Хорватии.

«Наш козырь в том, что мы едем на Евро без какого-либо напряжения. По сути, наша задача уже выполнена, потому что мы попали на финальный турнир. Постараемся всех удивить», - цитирует Даку Metaratings.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Для сборной Албании это будет второе участие на континентальном футбольном форуме – в 2016 году «орлы» не смогли выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сборная Албании евро-2024 Мирлинд Даку ещё теги
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