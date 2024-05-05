Бериша не согласился со званием главного провокатора в РПЛ

Вингер «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что не считает себя главным провокатором Российской премьер-лиги.

«Меня называют главным провокатором в РПЛ? Не согласен с этим. Я — хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Игрок добавил, что футбол является эмоциональной игрой, в которой не всегда получается держать себя в руках.

В нынешнем сезоне 32-летний Бериша принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором пяти ассистов.

На данный момент «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 32 очка в 27 играх.