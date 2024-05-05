«Страшно сказать»: Ташуев раскрыл размер своей пенсии

Известный тренер Сергей Ташуев, который недавно ушёл из воронежского «Факела», ответил на вопрос о своей пенсии.

«Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. Учитывая, что я получаю полторы тысячи – было три – за то, что у меня дети ещё подростки. У меня старшая дочь уже закончила высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне. А младшая, ей 14 лет, ещё ходит в школу», - сказал Ташуев в программе «Коммент.Шоу».

«Мог ли бы я прожить на пенсию? Да, конечно, ага», - ответил Ташуев с заметной долей иронии.

Стоит сказать, что Сергей Ташуев по ходу своей карьеры работал во многих клубах. После ухода из «Факела» специалист заявил, что он открыт к новым предложениям.