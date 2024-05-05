«Кренящаяся лодка»: Ташуев рассказал о своей последней тактической разработке

Известный тренер Сергей Ташуев рассказал о своей последней разработке в тренировочном процессе.

«Пока ещё тяжело даётся одна, но в «Ахмате» получалось – Карапузов и Ильин забивали голы после этой атаки. Называлась «кренящаяся лодка». Мы так для себя назвали, чтобы не говорить много слов. Вот лодка плывёт, и один человек пересел в другую сторону, центр тяжести сменился, и лодка накренилась. Так и есть в позиционной атаке – когда группа игроков владеет левым блоком, правый инсайд резко смещается в зону нападающего и получает мяч перед воротами. Мы назвали это кренящейся лодкой. Это надо наигрывать, это одна из последних разработок», - сказал Ташуев в программе «Коммент.Шоу».