Семшов: «В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита»

Российский тренер Игорь Семшов считает, что «Зенит» продолжит штамповать чемпионские титулы.

«В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита», петербуржцы будут чемпионами», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что у «Зенита» есть дух победителя, благодаря которому они вытаскивают сложные матчи.

По итогам 26 туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 50 очков.

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей РПЛ.

6 мая «сине-бело-голубые» встретятся на выезде с «Факелом». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.