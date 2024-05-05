Ташуев рассказал, сколько денег ему предлагали за договорной матч

Известный тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос о договорных матчах в девяностых годах прошлого века.

«Была одна команда – не буду называть её – в 1992 или 1993 году пришли ко мне домой и сказали: «Вот тебе 3 тысячи долларов». Я сказал: «Нет, ребята, я не хочу». Они сказали: «Тогда футболистам дадим». А я сказал: «У меня футболисты молодые ребята, они ничего не хотят, мы играем в футбол». Ясно, что они дали другим людям, их болельщики чуть не побили. Мы выиграли 3:1. Я тогда даже не знал, что такое доллары, я их не видел. Было забавно. Но в девяностые годы много чего было», - сказал Ташуев в программе «Коммент.Шоу».