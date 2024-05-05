Александр Горшков: «Зенит» после подарка от «Краснодара» обязан побеждать «Факел»

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Факелом» и «сине-бело-голубых».

Горшков заявил, что «Зенит» обязан воспользоваться подарком от «Краснодара» и обыграть «Факел».

«Ситуация благоволит «Зениту», но будет очень непросто. «Зениту» осталось самое сложное — обыграть «Факел», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Матч 27-го тура чемпионата России «Факел» - «Зенит» состоится завтра, 6 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.