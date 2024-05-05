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Ташуев назвал самый дорогой подарок от Галицкого

05 Мая 2024 • 15:27 Комментировать

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал владелец клуба Сергей Галицкий.

«Подарков не было. Самый дорогой подарок – контракт на пять лет. Который через год завершился (смеётся). Но он был дорогой, на самом деле было очень приятно, когда он его переформатировал. Был контракт на два года, а Галицкий во время работы сказал: «Не хочу два года, хочу пять. Мне всё нравится, давайте пять», - рассказал Ташуев в программе «Коммент.Шоу».

В настоящий момент Сергей Ташуев находится без клубной прописки – недавно он покинул воронежский «Факел».

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