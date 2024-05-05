Ташуев назвал самый дорогой подарок от Галицкого

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, какой самый дорогой подарок ему делал владелец клуба Сергей Галицкий.

«Подарков не было. Самый дорогой подарок – контракт на пять лет. Который через год завершился (смеётся). Но он был дорогой, на самом деле было очень приятно, когда он его переформатировал. Был контракт на два года, а Галицкий во время работы сказал: «Не хочу два года, хочу пять. Мне всё нравится, давайте пять», - рассказал Ташуев в программе «Коммент.Шоу».

В настоящий момент Сергей Ташуев находится без клубной прописки – недавно он покинул воронежский «Факел».