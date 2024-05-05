Даку: Приятно, что ко мне есть интерес со стороны московских клубов

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку высказался о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы несколько ведущих команд в РПЛ, в том числе московский «Спартак».

«Безусловно, приятно, когда к тебе возникает такой интерес. Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на «Рубине», — приводит слова Даку Metaratings.

Футболист признался, что с уважением относится к «Рубину» и хочет помочь команде удачно завершить сезон.

В текущем сезоне Даку провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет четыре ассиста.