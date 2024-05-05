Ташуев ответил, какие клубы РПЛ был бы готов возглавить

Известный тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос о своём возможном назначении в клубе Российской премьер-лиги.

- Если бы у вас была возможность возглавить любой из 16 клубов Премьер-лиги прямо сейчас, то куда бы вы пошли?

- В любой. Премьер-лига – это статусный турнир, и любое предложение почётно.

- Но в каком клубе хотели бы поработать?

- Так сложно сказать, хочется быть чем выше, тем лучше. Было бы нескромно сказать, что я хотел бы, например, в «Спартаке» работать. Ясно, что я бы с удовольствием вернулся бы к Сергею Николаевичу [Галицкому]. Но это просто внутренние мысли и мечты, - сказал Ташуев в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что недавно Сергей Ташуев покинул тренерское кресло в «Факеле».