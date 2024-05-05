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Смолов пропускает матч: «Динамо» назвало состав на матч против «Сочи»

05 Мая 2024 • 15:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
Через 0 ч. 18 мин.

В одном из воскресных матчей Российской премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Сочи». Наставник московской команды Марцел Личка решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.  

Нападающий Фёдор Смолов пропускает игру из-за дисквалификации.

Матч «Динамо» - «Сочи» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

В случае победы «Динамо» догонит по очкам «Краснодар» и «Зенит». Правда, питерцы свой матч тура против «Факела» проведут позже – в понедельник. А вот краснодарцы в субботу проиграли дома «Ахмату» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов

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