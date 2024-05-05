Фанаты посмеялись над «Балтикой» из-за публикации о «вылете»

В понедельник «Балтика» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Урала». Пресс-служба калининградского клуба сделала публикацию в телеграм-канале. Она представляла собой подборку фотографий команды, отправляющейся в Екатеринбург.

«Готовимся к вылету», - говорилось в подписи к фото.

Фанаты в соцсетях успели посмеяться над «Балтикой», ведь текст публикации был двусмысленным. Всё-таки калининградцы борются за выживание и всего лишь на один балл опережают зону прямого вылета.

«Готовимся к вылету в Екатеринбург», - такая подпись появилась в исправленной версии публикации.