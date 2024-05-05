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Фанаты посмеялись над «Балтикой» из-за публикации о «вылете»

05 Мая 2024 • 15:09 Комментировать
Урал
...
Балтика
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Через 23 ч. 32 мин.

В понедельник «Балтика» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Урала». Пресс-служба калининградского клуба сделала публикацию в телеграм-канале. Она представляла собой подборку фотографий команды, отправляющейся в Екатеринбург.

«Готовимся к вылету», - говорилось в подписи к фото.

Фанаты в соцсетях успели посмеяться над «Балтикой», ведь текст публикации был двусмысленным. Всё-таки калининградцы борются за выживание и всего лишь на один балл опережают зону прямого вылета.

«Готовимся к вылету в Екатеринбург», - такая подпись появилась в исправленной версии публикации.

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Балтика

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