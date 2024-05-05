Журналист Николич: «Илич — громкое имя для сербского футбола»

Журналист из Сербии Дарко Николич в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новом главном тренере «Пари НН» Саше Иличе.

«Саша Илич — одна из величайших легенд «Партизана», каждый болельщик вам об этом скажет. Это настолько громкое имя сербского футбола, что даже болельщики «Црвены Звезды» уважают его за характер и принципиальность.

Что же касается его тренерских качеств, то, как вы знаете, он начал тренировать недавно, но учитывая его лидерские качества, я считаю, что у него блестящее тренерское будущее. Он сравнительно недавно завершил карьеру, но можно сказать, что он давно мыслил как тренер, ведь был капитаном команды и нес за нее ответственность, как на поле, так и за его пределами.

До того, как он приехал в Россию, он уже успел потренировать в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. В обоих клуба он проявил себя очень хорошо, хоть в Болгарии, к сожалению, не получилось прервать доминацию «Лудогорца».

В целом, я считаю, что он выбрал очень хорошую среду для себя, чтобы развиваться, как тренер. Такая братская страна, как Россия, всегда хороший выбор для человека из Сербии», — сказал Николич.