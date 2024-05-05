Ташуев назвал Карпина русским Гвардиолой

Бывший тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев ответил на интересный вопрос в программе «Коммент.Шоу».

- Квеквескири назвал вас нашим Анчелотти. Кто наш Гвардиола?

- Наверное, Валера Карпин. Не потому что именно как тренер, а как всё-таки поигравший на высоком уровне, обладающий харизмой, такой же стройный (смеётся).

Валерий Карпин, как известно, тренирует «Ростов» и национальную сборную России. Ближайший матч Премьер-лиги ростовчане проведут в понедельник, 6 мая, - против «Локомотива» на выезде. На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.