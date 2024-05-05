Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев назвал Карпина русским Гвардиолой

05 Мая 2024 • 14:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.10 X 3.65 2 3.30
06.05 20:30

Бывший тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев ответил на интересный вопрос в программе «Коммент.Шоу».

- Квеквескири назвал вас нашим Анчелотти. Кто наш Гвардиола?

- Наверное, Валера Карпин. Не потому что именно как тренер, а как всё-таки поигравший на высоком уровне, обладающий харизмой, такой же стройный (смеётся).

Валерий Карпин, как известно, тренирует «Ростов» и национальную сборную России. Ближайший матч Премьер-лиги ростовчане проведут в понедельник, 6 мая, - против «Локомотива» на выезде. На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Ташуев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
10:28
Глебов назвал задачу «Ростова» до конца сезона
10:02
Экс-советник Федуна списал Дзюбу из РПЛ
01:39
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Ростов чемпионата России — 6 мая 2024
04 Мая
21:34
Каряка назвал подходящий чемпионат для Глушенкова
20:54
Рианчо отреагировал на критику Карпина
19:32
Смородская считает, что у Дзюбы может быть конфликт с Галактионовым
16:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Ростов РПЛ — 6 мая 2024
15:55
Игнатьев — об игре Дзюбы: «Наверное, пришло время уступить дорогу молодым»
11:14
Никита Медведев — о новом контракте: «Ситуация не изменилась»
10:55
Защитник «Ростова» Сако: «В России и Болгарии один и тот же уровень футбола»
09:29
Сако: «Я очень рад, что подписал контракт с «Ростовом»
03 Мая
23:01
Ставка и прогноз на матч Локомотив – Ростов чемпионата России – 6 мая 2024
18:25
Мостовой: «Кто сказал, что Карпин — хороший тренер?» 2
18:11
Митай считает, что «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда
15:47
Роналдо уверен, что все игроки «Ростова» могли бы заиграть в Европе
14:46
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
14:39
Роналдо: «Моя цель? Помогать «Ростову»
14:29
Игрок «Ростова» Роналдо оценил уровень чемпионата России
09:39
Терентьев: «Хотел бы остаться в «Ростове», здесь много друзей и любовь болельщиков»
01 Мая
15:35
Ташуев: «Карпин — ведущий российский специалист»
14:51
Агент Худякова: «Турецкий вариант для Даниила — самый реальный из европейских»
14:41
Радимов: «Думаю, что на бронзе «Локомотива» можно ставить крест»
13:30
Петржела: «Дзюбе не нужен футбол, он свой выбор сделал»
09:50
Рыскин: «С Песьяковым согласован контракт»
09:37
Байрамян: «Ростов» должен был обыграть «Оренбург»
09:27
Рыскин заявил, что в «Ростове» довольны вложениями в Роналдо
30 Апреля
15:56
Ташуев считает, что кандидатура Карпина в сборной логична
15:24
Ньямси: «Глушенков готов для игры в «Барселоне»
13:47
Сёмин рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за чемпионство
13:47
Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»
12:04
Кафанов сообщил, что восстановление Песьякова после травмы должно пройти быстро
10:05
Агент: «Роналдо живёт в «Ростове» с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет»
09:27
Голенков — о шутке Безрукова: «Это прикольно, наказывать не нужно»
09:12
Петрович: «Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом»
29 Апреля
17:32
Губерниев назвал два российских клуба, которым симпатизирует
13:50
Смородская: «Думаю, Дзюба фактически закончил карьеру»
09:30
Гилерме — о возможном завершении карьеры: «Сами всё увидите»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» «Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
06.05.24 в 15:45
Урал Урал
Балтика Балтика
2.30 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
16:10 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: Чалов мог уехать в АПЛ, но сейчас это нереально
16:09 · Россия. Премьер-лига
Даку рассказал, в чём козырь Албании в «группе смерти» на Евро-2024
16:02 · Россия. Премьер-лига
Бериша не согласился со званием главного провокатора в РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:56 · Россия. Премьер-лига
«Страшно сказать»: Ташуев раскрыл размер своей пенсии
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Кренящаяся лодка»: Ташуев рассказал о своей последней тактической разработке
15:44 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Ташуев рассказал, сколько денег ему предлагали за договорной матч
15:35 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Зенит» после подарка от «Краснодара» обязан побеждать «Факел»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Ташуев назвал самый дорогой подарок от Галицкого
15:25 · Россия. Премьер-лига
Даку: Приятно, что ко мне есть интерес со стороны московских клубов
15:22 · Россия. Премьер-лига
Ташуев ответил, какие клубы РПЛ был бы готов возглавить
15:16 · Россия. Премьер-лига
Смолов пропускает матч: «Динамо» назвало состав на матч против «Сочи»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Фанаты посмеялись над «Балтикой» из-за публикации о «вылете»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Журналист Николич: «Илич — громкое имя для сербского футбола» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем