Алексей Попов: «В этом году чемпиона РПЛ нет»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне. Как известно, в субботу «Краснодар» (50 очков) проиграл на своём поле «Ахмату» (0:1). Как следствие, по итогам тура «Зенит»(50 очков) может снова стать единоличным лидером Премьер-лиги, а «Динамо» (47 очков) может догнать «быков».

По мнению Попова, в этом сезоне ни одна из команд не заслуживает выиграть чемпионский титул Премьер-лиги.

«Зенит» очень много давал шансов в этом году, причём всем. Вообще я не уверен, что в этом году есть чемпион, все команды играют плохо. «Зенит» не хочет, а остальные не умеют. Поэтому чемпиона в этом году нет», - цитирует Попова Metaratings.

Отметим, что «Зенит» выигрывал титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.