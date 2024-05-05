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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов: «В этом году чемпиона РПЛ нет»

05 Мая 2024 • 14:45 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне. Как известно, в субботу «Краснодар» (50 очков) проиграл на своём поле «Ахмату» (0:1). Как следствие, по итогам тура «Зенит»(50 очков) может снова стать единоличным лидером Премьер-лиги, а «Динамо» (47 очков) может догнать «быков».

По мнению Попова, в этом сезоне ни одна из команд не заслуживает выиграть чемпионский титул Премьер-лиги.

«Зенит» очень много давал шансов в этом году, причём всем. Вообще я не уверен, что в этом году есть чемпион, все команды играют плохо. «Зенит» не хочет, а остальные не умеют. Поэтому чемпиона в этом году нет», - цитирует Попова Metaratings.

Отметим, что «Зенит» выигрывал титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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