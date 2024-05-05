Заварзин: «Пусть Галицкий сам тренирует «Краснодар»

Экс-глава РПЛ Юрий Заварзин высказался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком.

«Галицкий что хочет, то и делает. При этом команда шла на первом месте, и он убрал тренера. Какая цель после всего этого? Пусть тогда Сергей Николаевич сам выходит и тренирует», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

После 27 сыгранных матчей на счету «Краснодара» 50 набранных очков, которые позволяют команде идти на второй строчке в таблице. Стоит сказать, что у лидирующего «Зенита» тоже 50 баллов, но команда впереди за счет дополнительных показателей. Кроме того, у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.