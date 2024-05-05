Шикунов: В матче с «Пари НН» всё будет зависеть от «Спартака»

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о предстоящем матче между «Пари НН» и «Спартаком».

По мнению эксперта, новый тренер не сможет быстро перестроить игру «Пари НН», поэтому в этом матче все будет зависеть только от «Спартака».

«Если «красно-белые» будут настроены и выполнят все указания Слишковича, то проблем не будет», — заявил Шикунов «Чемпионату».

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» - «Спартак» состоится сегодня, 5 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.